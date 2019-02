Aandacht voor de zaak Feis in Opsporing Verzocht

‘Ik was net een soort robot. Want, ja... De ene moet je begraven en de andere vecht voor zijn leven. Ik kan het niet in woorden beschrijven, maar je wenst het echt niemand toe.’ Zo zag de situatie er uit waarin de moeder van de 32-jarige rapper op nieuwjaarsdag terecht kwam.

Na de jaarwisseling raakten haar zonen betrokken bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Feis kwam om het leven; zijn 31-jarige broer raakte levensgevaarlijk gewond. Hij is onlangs uit zijn coma ontwaakt.

Waarom op de broers werd geschoten, is nog onbekend. Het schietincident lijkt voort te komen uit een onbenullige caféruzie. Een conflict waar de broers niets mee te maken hadden.