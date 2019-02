Politie zoekt getuigen van poging woningoverval Planetenstraat

Van de daders is het volgende bekend:

Via de intercom werd in het Nederlands gesproken.

Dader 1: Ongeveer 18 a 20 jaar oud, een normaal postuur en was ongeveer 175 cm lang. Hij droeg volledig zwarte kleding. Hij droeg een bivakmuts en had handschoenen aan.

Er is van deze daders niet goed bekend in welke richting te zijn weggegaan of dat ze gebruik hebben gemaakt van een voertuig. Weet u meer van de daders, eventuele voertuigen of looprichting?

Bel dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of vul het online tip-formulier in.

Meldt u liever anoniem? Belt u dan met M op telefoonnummer 0800-7000.

