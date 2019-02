Vrouw overleden na steekincident

Daar troffen ze het zwaargewonde slachtoffer. De agenten begonnen met hulpverlening, na korte tijd nam ambulancepersoneel de hulpverlening over. Het slachtoffer overleed echter na korte tijd. De politie heeft in de woning een 50-jarige man uit Nijmegen aangehouden in verband met betrokkenheid bij de steekpartij.

Het slachtoffer en de aangehouden verdachte zijn bekenden van elkaar.

De politie is meteen een groot onderzoek gestart. In het huis is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau, waar hij verder verhoord zal worden over zijn betrokkenheid bij het dodelijke steekincident.

Onderzoek in de woning

De afgelopen nacht heeft de forensische opsporing in de woning onderzoek gedaan. Vanochtend doet de tactische recherche het onderzoek in de woning.

