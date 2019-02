Politie zoekt getuigen steekincident park Oog in Al

Rond 17.45 uur kreeg de politie melding dat een man was gestoken. Voorafgaand aan het steekincident is er vermoedelijk ruzie geweest tussen het slachtoffer en twee andere mannen. Het gaat hier vermoedelijk om bekenden van elkaar en een incident in de relationele sfeer.

De politie heeft het park afgezet en ging met een speurhond op zoek naar de verdachten. Deze werden helaas niet meer aangetroffen. Het enige signalement dat gegeven werd, is dat de twee mannen een donkere huiskleur hebben.

De recherche onderzoekt de zaak en vraagt getuigen, en mensen die meer weten over dit steekincident, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.