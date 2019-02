Man beroofd door drie mannen

Het slachtoffer liep hierbij enkele lichte verwondingen op. De politie is direct gestart met een grote zoekactie en heeft in de buurt gezocht met helikopter en speurhond. De verdachten zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer heeft helaas niet goed kunnen zien hoe de mannen eruit zagen. Wel kon hij vertellen dat ze alle drie donkere kleding droegen.

De politie onderzoek de beroving en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord. Mogelijk heeft het drietal rondgehangen in wijk voordat de beroving plaatsvond. Hebt u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

2019023793