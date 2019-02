Verdachte op heterdaad aangehouden voor inbraak

Rond 15.30 uur kreeg de politie een melding van een heterdaad inbraak in een woning aan de Bermuda in Zaandam. Een getuige zou een persoon in de woning hebben gezien. Terwijl de politie aanrijdend was is de verdachte er in een voertuig vandoor gegaan. De agenten hebben de verdachte aangetroffen in de omgeving, op de Albardastraat. De politie heeft de verdacht overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

2019023551