Politie is op zoek naar dader van steekincidenten

Omstreeks 19.15 uur werd een 17-jarige jongen uit Den Haag op de Van Alkemadelaan gestoken in een arm toen een man probeerde zijn fietsband lek te steken. De jongen zei hier iets van, maar werd vervolgens met een mes verwond. De jongen heeft de politie gealarmeerd en is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis gegaan.



Later bleek dat vermoedelijk dezelfde man om 19.30 uur een hardloper uit Den Haag op de De Mildestraat meerdere keren had gestoken. De hardloper was al naar het ziekenhuis gegaan, waarna de politie werd gewaarschuwd. De politie is dringend op zoek naar de dader en is op zoek naar getuigen. De man heeft een opvallend signalement:



alternativo type (donkere) kleding

driekwartsbroek

grote laarzen, zogenaamde ‘kisten’

28 á 29 jaar

1.87 m

stevig postuur

sterk Engels accent



Ziet u de man lopen of weet u waar hij verblijft, bel dan de politie via 1-1-2.