Verkeerde camerabeelden verspreid in pinpaszaak

Op vrijdag 21 september 2018 vond er op het Weteringplein in Den Haag een diefstal plaats van een pinpas. Niet veel later werd deze pas bij een drogisterij in Rijswijk gebruikt. De politie heeft bij de betreffende drogisterij camerabeelden opgevraagd en deze zijn ook verstrekt. Over het tonen van camerabeelden van verdachten zijn strikte afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Nadat bekend was geworden dat de verkeerde beelden zijn getoond zijn direct alle beelden van de officiële opsporingskanalen verwijderd.



Inmiddels is in een persoonlijk gesprek door de rechercheurs in deze zaak met mevrouw en haar familie gesproken. In dit gesprek zijn excuses aangeboden en is gesproken over de impact die het heeft wanneer je als onschuldige in beeld wordt gebracht als verdachte. Daarnaast is uitgelegd hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. De politie betreurt de gang van zaken. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee het opsporingsprogramma wekelijks wordt gemaakt, bleek mevrouw in dit geval niet te hebben afgerekend met de gestolen bankpas, zoals werd verondersteld.