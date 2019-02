Verdachte mishandeling Lange Houtstraat Den Haag meldt zich na Team West

Die bewuste avond in september kreeg een 25-jarige man uit het niets een harde vuistslag in zijn gezicht en raakte knock-out. Toen hij bijkwam, wist hij niet wat er was gebeurd. De mishandeling bleek die avond te zijn gefilmd, waarna het filmpje werd doorgestuurd naar verschillende personen. Uiteindelijk kreeg het slachtoffer het filmpje twee maanden na de mishandeling onder ogen.

De verdachte is door de recherche gehoord en zal zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden.

