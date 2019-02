M&Ms-overvaller vast voor verschillende zaken

De eerste inbraak waarvan de man verdacht wordt, vond plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari. Toen werd een inbreker overlopen door een medewerker van een bedrijf aan de Ir. Herman de Grootweg in Spijkenisse. De buit was een laptop en een telefoon.

In de nacht van zondag 6 op maandag 7 januari liep een man in een kwartier drie keer de shop van een tankstation aan de Tramdijk in Spijkenisse binnen. De eerste twee keer vroeg hij sigaretten, maar het lukte hem niet af te rekenen met zijn pinpas. De derde keer toonde hij de medewerkster een groot mes. Zij sloot zich gelijk op in haar beveiligde ruimte bij de kassa, en de man ging er met alleen een zakje M&M’s (geel) vandoor.

Diezelfde nacht sloeg een inbreker toe in een restaurant aan de Malledijk. De eigenaar wilde maandagochtend zijn zaak openen maar trof die opengebroken aan. Daar waren verschillende flessen drank verdwenen, en het geld uit de fooienpot.

Het regionaal team overvallen (RTO) ging met de overval aan de slag en legde de link met de twee andere misdrijven. Vrijdag hielden ze de 22-jarige aan. De rechercheurs onderzoeken of de verdachte verantwoordelijk is voor meer misdrijven.