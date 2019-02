Politie zoekt getuigen overval Spijkenisse

Tegen 13.00 uur kwam een overvaller de winkel binnen en bedreigde de medewerker met een vuurwapen. Daarna ging hij er met een geldbedrag te voet vandoor. De politie stelde direct een onderzoek in, maar dat leidde nog niet tot een aanhouding.

De overvaller is een blanke, magere man van ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een donkere trainingsbroek en had een heuptasje om. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.