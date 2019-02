Schieten in een vol metrostation Beurs. Kijk naar Bureau Rijnmond

Verder in Bureau Rijnmond aandacht voor drie overvallen. Eén daarvan werd gepleegd in Maassluis op een vestiging van de Primera aan de Zuidvliet. De ander twee vonden plaats in Rotterdam, in de Oranjeboomstraat en op de Vierambachtstraat.



Help de politie deze en andere misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse Social Media.