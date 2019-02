Doorrijder ongeval A58 gezocht

Graag komen wij in contact met de bestuurder van de Kia. Dit kan telefonisch via 0900 8844 maar deze kan zich ook melden op elk gewenst politiebureau. Het signalement van deze bestuurder is bij ons bekend. Ook vragen wij aan eventuele getuigen om zich te melden, zeker als mensen een kenteken genoteerd hebben. Hebt u informatie? Deel deze dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800 7000. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019029397.