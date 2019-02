Schietincident, poging doodslag op echtpaar en diefstallen in Bureau Brabant

Op zaterdagavond 22 december 2018 werd voor café De Aftrap bij het PSV-stadion in Eindhoven een 50-jarige man mishandeld. Cafébezoekers zagen dat gebeuren en gingen er op af. Hierop vluchtten de daders van de mishandeling de Vonderweg op, achterna gezeten door meerdere cafébezoekers. Er viel een eerste schot, gelost door een van de drie vluchtende daders. Hierbij raakte nog niemand gewond. Het trio rende verder de Gagelstraat in. Daar werd nog een keer geschoten. Deze keer raakte de kogel een achtervolgende cafébezoeker in zijn been. De daders zijn daarop verdwenen. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis. Kort voor de mishandeling en de schietpartij werd een Volkswagen Polo geparkeerd in de Gagelstraat, waarvan de inzittende (n) mogelijk iets met de schietpartij te maken hadden.