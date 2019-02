Getuigen gewapende overval gezocht

Overval

Het is bijna 19.00 uur wanneer afgelopen maandagavond een overvaller het tankstation aan de Akerstraat overvalt. Onder dreiging van een steekwapen maakt hij de aanwezige medewerkster een geldbedrag afhandig. Hierbij raakt niemand gewond. Vervolgens vlucht de verdachte te voet op de Akerstraat in de richting van Heerlen.

Signalement

Meteen na de overval wordt middels Burgernet de hulp van het publiek ingeroepen. Het signalement dat daarbij verspreid wordt, luidt als volgt: Man, 30-40 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang, draagt een snor en stoppelbaard. Ten tijde van de overval draagt de verdachte een donkere joggingbroek en een donkere jas. De jas is voorzien van een capuchon en heeft vermoedelijk rechthoekige witte emblemen op borsthoogte. Daarnaast draagt de overvaller een donkere muts.



Getuigen

In het kader van het onderzoek is de politie dringend op zoek naar getuigen. Was u getuige van de overval? Heeft u de verdachte op de Akerstraat te voet in de richting van Heerlen op de vlucht zien slaan? Of heeft u wellicht meer informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan 0900 – 8844 of deel uw informatie anoniem via 0800 -7000.