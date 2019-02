Hennepkwekerij aangetroffen na zoeking in Tynaarlo

Het vermoeden bestaat dat er een langere periode is geteeld en dat er sprake is van meerdere oogsten. In de loods werden tevens een vijftal boten aangetroffen, deze zijn in beslag genomen. De inbeslagname van meerdere goederen wordt niet uitgesloten. De politie heeft een onderzoek ingesteld, er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Tips

De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. Bij de aanpak is niet alleen de overheid betrokken. Ook bedrijven en verzekeraars doen er alles aan hennepteelt samen met de politie een halt toe te roepen. Hier kunnen we u tips goed bij gebruiken. Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: