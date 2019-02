Steekincident Ulft, de politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u meer informatie of misschien bent u getuige geweest van dit incident? Of heeft u misschien beelden hiervan? Het is nog onduidelijk hoe de verdachten zijn gevlucht. We weten in ieder geval dat zij lopend in de richting van de Kerkstraat ervandoor zijn gegaan. Heeft u iets opvallends gezien? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

2019054883 SP