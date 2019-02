In Onder de Loep: Inbraak en diefstal bij opticien centrum Zwolle

Herken je de verdachte van deze inbraak en diefstal op de camerabeelden, neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Deze beelden staan online op donderdag 7 februari rond 18:00 uur op Gezocht & Vermist.



In de uitzending van Onder de Loep ook aandacht voor en beelden van:

Lichtenvoorde/ Eibergen – Pinnen met gestolen pas na inbraak woning

Ondanks dat er al twee verdachten zijn aangehouden in deze zaak is de politie nog wel op zoek naar de man die op zaterdag 18 maart 2017 omstreeks 15.30 uur met een gestolen pinpas bij een bank in Eibergen geld pint. Deze pinpas is gestolen na de inbraak in een woning aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. De pinner is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent hem? Wie kan iets vertellen over deze inbraak? 2017130076

Almelo – Diefstal sportshirts bij supermarkt

Een medewerker van een supermarkt aan de Nieuwstraat in Almelo vult de sportshirts aan in het rek en ziet dat er veel shirts missen. Hij ziet echter een man de winkel uit lopen met een tas en ziet daar meerdere shirts in liggen. Hij spreekt de vermoedelijk Poolse man hierop aan. De medewerker probeert de tas van de man af te pakken maar dit mislukt. De verdachte rent vervolgens weg met de tas. Wie herkent de man op de beelden? 2018468892

Zwolle – Steekpartij in wijk Dieze-Oost

Opnieuw aandacht voor deze zaak. Op woensdag 17 oktober 2018 wordt een 18-jarige jongeman rond 15.30 uur beroofd op de Radewijnsstraat in de wijk Dieze -Oost te Zwolle als hij met een bekende aan het rondlopen is in de wijk. Een onbekende man duikt op en dwingt de jongeman zijn geld te geven. Hij steekt vervolgens met een mes op de jongeman in. Op beelden is te zien hoe deze onbekende man in de richting van de jongeman loopt. Wie herkent deze verdachte? Of wie heeft iets gezien van deze beroving? 2018471190

Hengelo - Man koopt met vals geld laptop Marktplaats

Op maandag 19 november 2018 zet een vrouw haar laptop op Marktplaats. Vervolgens belt diezelfde dag iemand die haar laptop wil kopen en deze persoon stuurt zijn zoon. Deze jongeman betaalt de laptop echter met valse briefjes van €50,-. De jongeman is op camerabeelden vastgelegd. Wie (her)kent hem? 2018523545

Raalte - Poging inbraak tankstation

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 november 2018 rond 03.00 uur doen drie personen een poging in te breken bij een tankstation aan de Weidelaan in Raalte. Op de bewakingscamera is vastgelegd hoe de drie samen de deur van de shop forceren. Wie herkent deze personen? 2018530681

Dedemsvaart - Diefstal dure gitaren

Op zondagmiddag 2 december 2018 komen twee onbekende mannen een muziekwinkel in Dedemsvaart binnen. Met behulp van een geprepareerde, lange, zwarte jas nemen ze twee dure gitaren mee, zonder deze af te rekenen. De politie verdenkt deze mannen ook van de diefstallen van gitaren in muziekwinkels in Amersfoort, Amsterdam en het Belgische Sint-Niklaas. De mannen rijden in een witte Volkswagen Polo of Golf met witte kentekenplaten. Wie herkent dit duo of weet waar ze verblijven? 2018549241

Deventer – Zakkenrollerij in supermarkt

Op woensdag 12 december 2018 rond 15.30 uur doet een vrouw boodschappen bij een supermarkt aan het Boreelplein in Deventer. Zij legt haar tas in de boodschappenkar. Als zij zich even van haar boodschappenkar afwendt wordt haar telefoon en portemonnee uit haar tas gestolen. Op de beelden is te zien dat een onbekende man twee maal een greep in haar tas doet. Wie herkent deze man? 2018569392

Beckum - Schietincident bij horecagelegenheid (Getuigen gezocht!)

Op zaterdagavond 2 februari 2019 omstreeks 23:55 uur vindt er een schietincident plaats bij een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat. Bij de horecagelegenheid wordt een bruiloft gehouden met enkele honderden gasten. Op een gegeven moment ontstaat er onenigheid tussen een aantal personen. Hierbij wordt er zowel binnen in het pand als buiten geschoten. Na het incident rijden de verdachte of verdachten vermoedelijk in een auto weg. Heeft u rond middernacht iets gezien of gehoord of beschikt u over (camera)beelden die de politie bij het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000. 2019050849



Tips?

Heeft u informatie over (een van) bovenstaande zaken vul dan het tipformulier in.



Onder de Loep is het tweewekelijks opsporingsprogramma op donderdagavond bij RTV Oost uitgezonden vanaf 17.45 uur en wordt daarna elk uur herhaald. Naderhand worden de zaken ook geplaatst onder 'Gezocht en Vermist' op www.politie.nl. Bij de items zullen de filmpjes van de uitzendingen te zien zijn, evenals foto's van verdachte personen of aangetroffen goederen.