Aanhoudingen in onderzoek naar beroving, vernielingen en wapenbezit

De vernielingen werden gepleegd in oktober en november 2018 bij een sportlocatie in de wijk Vathorst en bij het winkelcentrum aan de Emiclairhof. De schade bij de sportlocatie liep destijds in de tienduizenden euro’s. Bij het winkelcentrum hadden de vernielers het gemunt op winkelkarren en een sigarettenautomaat. Op 27 januari werd een 17-jarige jongen bij hetzelfde winkelcentrum beroofd van een tas. Toen het slachtoffer achter de dieven aanging kreeg hij klappen.

Onderzoek in de zaken heeft geleid naar de jongens van 15 en 17 uit Amersfoort. In het huis van de 17-jarige verdachte werden na onderzoek diverse wapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen. Onderzoek naar eventuele medeverdachten is nog gaande.