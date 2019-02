Getuigenoproep horlogedief Zeist

Rond 16.15 rijdt de man in een donkere auto op de Blikkenburglaan als hij een tak op de weg ziet liggen. Hij stapt uit om de tak aan de kant te leggen. Op dat moment komt er een kleine, paarskleurige auto aan. Een man met een zwarte bivakmuts stapt uit, rent naar het slachtoffer en probeert zijn horloge van zijn pols te trekken. Wanneer dit niet lukt, rent de verdachte terug naar de paarse auto en stapt aan de zijde van de bijrijder. De auto rijdt weg in de richting van de rotonde met de Koelaan.

Help mee met het politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar deze poging tot beroving op de Blikkenburglaan in Zeist. Weet u meer over wat zich hier op 6 februari rond 16.15 uur heeft afgespeeld? En heeft u nog niet eerder hierover gesproken met de politie? Dan komen wij graag met u in contact! Bel 0900 8844 of anoniem 0800 7000. Of vul het tipformulier in.