Find my inbreker

Even over half 2 hoorde de bewoonster geluiden van beneden komen, zij heeft direct de politie gebeld. Binnen twee minuten kwamen de agenten bij de woning aan. Van de verdachte ontbrak ieder spoor. In de woning bleken meerdere lades doorzocht te zijn en al snel bleek dat de bewoonster haar iPhone en autosleutels miste.

Omdat de kans groot was dat de verdachte nog in de buurt was, heeft de politie heeft de wijk afgezet en een hondengeleider ingezet. Met de applicatie ‘Find my iPhone’ heeft de politie geprobeerd de gestolen iPhone en autosleutels terug te vinden. Er werden signalen ontvangen vanaf het Frans Marspad en later op de George Gershwinstraat. Agenten zagen een man een steeg in rennen op de Claude Debussystraat en konden hem even later aanhouden. Hij had zich verstopt op een schuurdak, was compleet doorweekt en miste zijn schoenen. De politie heeft de verdacht overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

De politie is nog opzoek naar de iPhone van het slachtoffer en de autosleutels. Mocht u deze aantreffen in de wijk? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844.

2019024446