Man bedreigt jongen met mes

Het slachtoffer liep over de Achter de Vest toen een man hem van achteren benaderden. Hij bedreigde de jongen met een mes en riep dat de jongen zijn tas en andere spullen moest af staan. De jongen is weggerend in de richting van de Achterstraat. De jongen is natuurlijk geschrokken, maar liep geen letsel op.

De politie doet onderzoek de zaak. Bent u getuige geweest van dit incident of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met ons via 0900-8844.

2019024144