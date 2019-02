Twee jongens bedreigt met wapen

De jongens fietsten langs de skatebaan in het Parelpark toen zij werden aangesproken door twee mannen. Ze werden tegen gehouden door twee mannen en werden bedreigd met een wapen. De slachtoffers werden vervolgens beroofd van hun jas en tas. De daders zijn gevlucht in de richting van Butterhuizen. De verdachten waren gekleed in donkere kleding. De politie onderzoek de zaak en is opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien/gehoord of heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met ons via 0900-8844.

2019024222