Update, zoektocht naar verdachte steekincidenten Den Haag gaat door

Op woensdag 6 februari werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen op de Van Alkemadelaan in zijn arm gestoken toen hij een man aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken. Korte tijd later kwam er een melding dat er rond 19.00 uur in De Mildestraat een hardloper meerdere keren was gestoken. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld. Al snel bestond het vermoeden dat één man verantwoordelijk was voor beide steekincidenten.



Extra surveillance

Het onderzoeksteam neemt de zaak hoog op. Inmiddels is er extra surveillance door agenten rondom de locaties en is het rechercheteam uitgebreid.



Signalement verdachte

De verdachte is een blanke man van 28 à 29 jaar, met een stevig postuur en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en een driekwartsbroek met daaronder zwarte laarzen (kisten). Verder droeg hij een gebreide pet of muts met iets groens erin. Het betrof een alternativo type.







Getuigenoproep

De politie komt nog altijd graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van het steekincident aan de Van Alkemadelaan of die in De Mildestraat. Hebt u meer informatie? Of heeft u camerabeelden uit die omgeving? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.