Verdachte steekincidenten Den Haag aangehouden

Op woensdag 6 februari werd rond 19.15 uur een 17-jarige jongen op de Van Alkemadelaan in zijn arm gestoken toen hij een man aansprak die zijn fietsband probeerde lek te steken. Korte tijd later kwam er een melding dat er rond 19.00 uur in De Mildestraat een hardloper meerdere keren was gestoken. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld. Al snel bestond het vermoeden dat één man verantwoordelijk was voor beide steekincidenten.



Burgernet

Direct werd een groot politieonderzoek gestart waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van Burgernet.

De Burgernetactie leverde veel tips op waardoor de recherche al snel zicht kreeg op de identiteit van de mogelijke verdachte. Op meerdere adressen in Den Haag is onderzoek gedaan. Uiteindelijke leidde het onderzoek naar de verblijfplaats van de verdachte in Sittard. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar zijn betrokkenheid bij de steekincidenten wordt onderzocht.



Getuigenoproep

De politie komt nog altijd graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van het steekincident aan de Van Alkemadelaan of die in De Mildestraat. Hebt u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.