Politie zoekt getuigen gewelddadige beroving

Rond 15.30 uur liep het slachtoffer samen met een vriendin in de Tobias Asserstraat, toen zij opeens van achteren een duw kreeg en een man haar tas probeerde te stelen. Toen dat in eerste instantie niet lukte, duwde de man de vrouw naar de grond en kreeg hij haar tas te pakken. De verdachte, die mogelijk in het gezelschap was van een andere man, ging te voet ervandoor in de richting van de Johannes Poststraat. Niet veel later kreeg de politie een melding van iemand die twee mannen spullen uit een tas had zien halen op de Johannes Poststraat. Ze lieten de tas achter en vertrokken vervolgens per fiets in de richting van De Rijkestraat en De Kortestraat. Het slachtoffer is na haar val uit voorzorg naar de huisarts gebracht.