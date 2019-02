Mannen mishandeld in woning

In eerste instantie kwam erop woensdagavond rond 20.40 uur een melding van een steekpartij op de Paul Krugerstraat. Buiten vonden agenten twee mannen van 20 en 21 jaar uit Rotterdam. De 20-jarige had een hoofdwond doordat hij op zijn hoofd geslagen was en dus niet gestoken.

Uit het onderzoek blijkt tot nu toe dat de twee in een woning op de Goede Hoopstraat waren mishandeld. Agenten vonden in het pand wel sporen van de mishandeling maar geen verdachten. De oorzaak van de mishandeling is onduidelijk.