Onderzoek schietpartij Katendrecht breidt uit naar Curaçao

Charon Vrutaal, de vader van Dairon is gebroken. Elke dag brandt hij kaarsjes en bidt hij tot God of de daders van de brute moord op zijn zoon opgepakt mogen worden. Hij is kapot van verdriet en ook de kinderen van Dairon huilen om hun vader. Charon vertelt: “Zijn zoon van 8 wordt nog steeds huilend wakker ‘s nachts en schreeuwt dan om zijn vader. Elke dag leef ik met de pijn om het verlies van mijn zoon, maar ook met het verdriet van mijn kleinzoon.” Charon wil dat de daders worden berecht, niet alleen uit rechtvaardigheid voor Dairon, maar ook om dit geweld te stoppen voordat er meer slachtoffers vallen. “Ze schieten mensen neer voor geld. Het is net een bedrijf. En het maakt ze ook niet uit als ze de verkeerde raken. Dairon was onschuldig. Maar het is als een virus. Die schiet weer op die. Dit moet stoppen.”

Vervolgliquidaties denkbaar

Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s. Eén van die scenario’s is dat de dodelijke schietpartij een verrekening is voor een eerdere liquidatie. Binnen dit scenario is het niet ondenkbaar dat de liquidatie van Dairon weer tot een andere schietpartij zal leiden. Daarom is het ook zo belangrijk om deze zaak op te lossen en de verantwoordelijken te berechten. De geweldsspiraal moet gestopt worden.



Anoniem en vertrouwelijk

“Als iemand iets weet, praat.”, smeekt Charon. “We kunnen dit alleen oplossen en stoppen, als we zorgen dat de daders voor de rechter komen.” Dat praten kan ook anoniem. Of door middel van een vertrouwelijk gesprek met Team Criminele Inlichtingen. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. TCI is te bereiken via 079-3458 999.



Uitbreiding naar Curaçao

Het onderzoeksteam heeft al diverse tips gekregen die zijn onderzocht. Eén van de tips is dat de (één van de) daders naar Curaçao zijn gevlucht. Daarom heeft het onderzoeksteam contact gezocht met de politie op het eiland om ook daar onderzoek te verrichten. Ook doet de Nederlandse politie een oproep aan de bewoners van Curaçao. De dader(s) heeft of hebben daar mogelijk contacten, wat zou kunnen betekenen dat daar mensen zijn die meer weten. Help om dit geweld te stoppen, geef je tip door. Vanuit het buitenland kunnen tips doorgegeven worden via (+31)79-3459876. Tippen kan ook via het WhatsApp nummer +31 6 -17214856 of klik op deze link om meteen een tip door te geven. Vanuit Nederland kan de gratis tiplijn 0800-6070 gebeld worden. Ook kunt u een mail sturen naar tgo.rotterdam.team3@politie.nl.