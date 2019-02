Verdachte schietincident metrostation Beurs meldt zich

Het is nog niet bekend of iemand gewond is geraakt. Niemand heeft zich als slachtoffer bij de politie gemeld. De recherche zet het onderzoek voort en spreekt nog steeds graag met getuigen. Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn, belt u dan met 0900-8844 of maak gebruik van het digitale tipformulier. Als u liever anoniem blijft, bel dan 0800-7000 of meld via meldmisdaadanoniem.