Drie arrestaties voor drugs

Tijdens een onderzoek in een woning aan de Frederik Hendrikstraat vond de politie onder meer hennep, hasj en xtc-pillen. De bewoonster en een 23-jarige man die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. Zij zitten vast voor onderzoek. In de straat controleerde de politie een voertuig waarin een 29-jarige man uit Oostburg zat. Agenten vonden onder meer hennep, een ploeterdoder, twee messen, een stroomstootwapen in de auto. Ook hij werd aangehouden en zit vast voor nader verhoor.