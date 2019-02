Man aangehouden verdacht van bedreiging

Op woensdag 6 februari 2019 om 17.20 uur kwam bij de politie een melding binnen van een bedreiging. Een inwoner van Breda had via Instagram een livegesprek met een van zijn contacten. Dat gesprek liep niet naar wens en de man aan de andere kant van de lijn haalde een op een pistool lijkend voorwerp uit zijn broeksband en bedreigde de aangever dat hij hem dood zou komen maken. Nadat de verbinding was verbroken kwamen er via de chatfunctie nog enkele bedreigingen binnen van de verdachte. De politie nam de aangifte op en startte een onderzoek naar de verdachte. Die was snel gevonden. Om 18.00 uur viel de politie een pand binnen aan de Pastoor Boumanstraat. Daar troffen ze de verdachte die daar woonde. Hij is aangehouden. Er is vooralsnog geen pistool gevonden. De verdachte is aan het bureau in verzekering gesteld.