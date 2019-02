Politie zoekt overvaller Deventer

Het onderzoek gaat vandaag verder. Daarbij kan de politie alle tips en informatie gebruiken. De politie wil graag contact met iedereen die denkt te weten wie deze overval heeft gepleegd, of iemand heeft gezien die voldoet aan bovenstaand signalement.

Ook beelden van camera’s aan woningen of bedrijven in de buurt van de Keizerstraat kunnen het onderzoek verder helpen. Neem telefonisch of via Facebook contact op met de politie in Deventer, of vul onderstaand tipformulier in – beelden uploaden kan ook via dit formulier.

2019058317 MB