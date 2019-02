Drugsafvaldumpers betrapt

Rond 19.50 uur kreeg de politie een melding van een alerte burger die een auto had aangetroffen in het buitengebied met drugsafval. De auto zat vast in de modder en de melder zag een aantal mannen bij de auto staan die vuilniszakken vol hennepafval aan het lozen waren in het bos. Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat er vier mannen bij de auto stonden. Eén man was gevlucht door het bos maar kon door een hondengeleider, met hulp van zijn diensthond, worden aangehouden.