Verdacht pakketje in winkelcentrum Tiel bleek kleding

Tiel - Gisteravond is uit veiligheidsoverwegingen het winkelcentrum in Tiel ontruimd, nadat een melding was gekomen van een verdacht pakketje. Een 29-jarige man uit Tiel had het pakket in een supermarkt neergelegd en daarbij een opmerking gemaakt waaruit kon worden opgemaakt dat het een explosief bevatte.