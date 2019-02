Vluchtend vijftal komt niet ver

Ondanks dat we vijf mannen hebben aangehouden zitten we toch nog met een aantal vragen. Woont u in de buurt van de Blikkenweg in Twello en heeft u één of meerdere mannen zien vluchten? Of heeft u andere informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek? Dan horen we dat graag! U kunt ons bereiken via 0900 8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via 0800 7000.

2019058319 AC