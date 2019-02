Wie mist deze voorwerpen? Op de foto's hieronder is een aantal schalen te zien. Deze zijn onlangs aangetroffen in Naarden. De politie is op zoek naar de eigenaar(s) van deze voorwerpen. Herkent u deze voorwerpen of weet u van wie deze zijn, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of stuur ons naar GNV09926@politie.nl.