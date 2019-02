Meesterfraudeur aangehouden

De 54-jarige man, verblijvend in Utrecht, is veroordeeld voor fiscale en andere delicten in april 2018. Daarvoor moet hij een straf van vijf jaar uitzitten. Hij was tot nu toe niet vindbaar. Inmiddels is hij ook verdachte in meerdere nieuwe financieel-rechercheonderzoeken. Rechercheonderzoek leidde naar zijn verblijfplaats, waar hij 14 januari aangehouden is. In deze woning vonden agenten dure horloges, meerdere telefoons, autosleutels van dure auto’s en meerdere laptops. Deze werden samen met administratie direct in beslag genomen.

De man was veroordeeld tot vijf jaar cel en heeft 62 vermogensdelicten op zijn naam staan. Hij wordt nu daarnaast ook verdacht voor poging tot oplichting voor 2 miljoen euro, valsheid in geschrifte en oplichting die hij pleegt via ID-fraude. Deze zaken zijn nu in onderzoek bij de recherche. Daarnaast moet de man nog ruim 600.000 euro betalen, vanwege een ontneming van crimineel voordeel in een zaak uit 2015.

De aanhouding is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen van de politie Midden-Nederland en de FIOD.