Hennepkwekerij zonder planten

Westerland - Op donderdagmorgen deed de politie onderzoek in een voormalig horecapand op de Haukes in Westerland. Hier werd een niet meer in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De politie kwam de kwekerij op het spoor door een tip van de brandweer die in het pand een controle op brandveiligheid deed.