Pas op voor telefoondieven

Het signalement van de verdachten: mannen van 20 tot 22 jaar oud, met een lengte van 1.60 tot 1.65 meter en een licht getint uiterlijk. De ene heeft een tenger postuur en donkerbruin haar (van achteren en de zijkanten kort, bovenop stijl en langer). De andere heeft een normaal postuur en heeft kort donkerbruin haar. Kenmerkend is dat één van de mannen is gezien in een zwarte lederen jasje, waarvan de linker-rugzijde is voorzien van een halve ‘skull’ (doodshoofd), mogelijk afgezet met strassteentjes. De verdachten rijden mogelijk in een donkerblauwe (sedan) personenauto met witte kentekenplaten.