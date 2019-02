Poging tot beroving

Omstreeks 05.25 uur liep een 19-jarige jongen uit Hoorn vanaf Het Oude Ambacht het park Risdammerhout in. In het park stond plotseling een man naast hem die eiste dat het slachtoffer zijn tas zou afgeven. Om zijn eis kracht bij te zetten dreigde hij met een wapen. Het slachtoffer ging er echter rennend vandoor. De overvaller kwam niet achter hem aan.

De dader is een man met een donkere huidskleur. Hij was ongeveer 30 tot 40 jaar oud, had een gespierd postuur en was rond de 2 meter lang. Hij liep in een zwarte joggingbroek en een zwarte leren jas met capuchon.

2019025277