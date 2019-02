Vechtpartij gemeld

Omstreeks 14.15 uur kreeg de politie melding dat een groepje jongeren bij de bushalte aan de Plesmanweg zou zitten. Hier zou het incident hebben plaatsgevonden. Ter plaatse trof de politie jongeren aan waarvan drie zich niet konden legitimeren. Zij zijn om die reden overgebracht naar het politiebureau. Hier is hun identiteit vastgesteld.

Ter plaatse werd geen geweldsincident waargenomen. De melder of een eventuele getuige waren niet (meer) op die plaats aanwezig. Onduidelijk is dan ook of en wat er is gebeurd.

De politie verzoek getuigen, de melder of eventuele slachtoffers om zich te melden. De politie is bereikbaar op telnr. 0900-8844.