Update schietincident IJburg

Politieagenten treffen op donderdag 7 februari om 06.00 uur een zwarte brommer van het merk Gilera, type Runner aan op de Liergouw. De brommer heeft geen kentekenplaat en voldoet aan dezelfde omschrijving als de brommer waarop de avond ervoor de twee mogelijke verdachten van het schietincident zijn weggereden.

De recherche onderzoekt of deze brommer betrokken is geweest bij het schietincident. Heeft u deze brommer zien rijden of neergezet zien worden, of heeft u meer informatie over dit schietincident? Neem contact op met 0900-8844 of 0800-7000 (meld misdaad anoniem). Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen.