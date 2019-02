Nieuwe verdachte aangehouden voor steekincidenten Den Haag

Uitvoerig buurtonderzoek en extra surveillance leidden donderdagavond naar deze verdachte. Een arrestatieteam kon uiteindelijk in een woning in Scheveningen de man aanhouden.



Op woensdag 6 februari werden kort na elkaar twee willekeurige mensen op de Van Alkemadelaan en De Mildestraat gestoken. Beide slachtoffers moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen worden behandeld. Al snel bestond het vermoeden dat één man verantwoordelijk was voor beide steekincidenten. Inmiddels blijkt nu dat er mogelijk meer mensen een confrontatie gehad hebben met deze man op de bewuste avond.



Signalement

Man van circa 40 jaar, gekleed in een korte dan wel driekwart broek en daaronder droeg hij hoge schoenen.



Getuigenoproep

De politie komt nog altijd graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van het steekincident aan de Van Alkemadelaan of die in De Mildestraat, of met mensen die een man met het signalement hebben zien lopen in Scheveningen of door hem zijn aangesproken. Heeft u meer informatie? Of heeft u camerabeelden uit die omgeving? Neem dan contact op met de recherche in Den Haag via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.