Politie houdt twee verdachten aan na schietincident

Rond 18.00 uur kreeg de politie de melding dat iemand zou zijn neergeschoten aan de Boermarke. Agenten gingen er direct naartoe en troffen in een woning een man met een schotwond aan. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie stelde een onderzoek in en hield twee mannen die ook in de woning aanwezig waren, aan. Het gaat om Rotterdammers van 57 en 70 jaar oud. Rechercheurs onderzoeken de exacte toedracht van het incident.