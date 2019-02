Vuurwapen en dronken bestuurder van straat

Politiemensen controleerden de Rotterdammer rond half negen vanwege opvallend rijgedrag. Het lukte hem tot twee keer toe niet om een blaastest af te leggen. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.

Nadat hij zich niet kon legitimeren en de auto ook nog eens verduisterd bleek, doorzochten de agenten het voertuig. In een opbergvak vonden ze een doorgeladen vuurwapen.

Tijdens de fouillering, bleek dat de Rotterdammer een kogelwerend vest aan had. Waarom hij dat droeg, is onbekend. Eenmaal op het bureau stonden er ook nog 15 dagen celstraf op hem te wachten voor openstaande boetes en onder invloed rijden. De Rotterdammer mocht meteen blijven. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen.