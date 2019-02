Op gestolen scooter door rood licht

Agenten zagen donderdag 7 februari rond 14.05 uur op het Halve Zolenpad een scooter door een rood verkeerslicht rijden. De bestuurder had ook een mobiele telefoon vast. De agenten lieten hem stoppen. Na een check in de politiesystemen bleek dat de scooter als gestolen geregistreerd staat. Beide mannen werden aangehouden voor heling. De 25-jarige bestuurder uit Den Bosch is in verzekering gesteld. Hij had een flinke hoeveelheid contant geld bij zich waar hij geen aannemelijke verklaring voor had. Voor de verkeersovertredingen krijgt hij een bekeuring. De 19-jarige bijrijder mocht na verhoor naar huis.