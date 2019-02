Tankstation Terneuzen overvallen

Bent u getuige geweest van deze overval, of weet u iets meer van de zaak; dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u wel informatie hebt, maar u wilt die niet met de politie delen, dan kunt u uw informatie via Meld Misdaad Anoniem kwijt. Deze organisatie is te bereiken via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). U hoeft dan geen gegevens van uzelf te vermelden. Wanneer u contact opneemt vermeld dan alstublieft zaaknummer: 2019-030619. Ook wanneer u in de omgeving van het tankstation woont en u hebt mogelijk camerabeelden die in verband kunnen staan met dit incident wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.