Twee kwekerijen geruimd tijdens hennepruimdag

In de Burgemeester Hoefnagelsstraat in Sas van Gent werd een kwekerij met 164 planten aangetroffen. In de woning is één verdachte aangehouden, dit betreft de bewoner van het pand. Deze man is verhoord op het bureau en mag zich te zijner tijd voor de rechter verantwoorden over de kwekerij die in zijn woning is gevonden. Hij is na verhoor in vrijheid gesteld. Alle goederen die verband houden met de kwekerij zijn in beslag genomen en vernietigd. De stroomvoorziening die de kwekerij in stand hield werd buitenom de elektriciteitsmeter afgetakt. Ook de netwerkbeheerder zal aangifte doen van diefstal van stroom.

In een woning aan de Piet Heinkade in Vlissingen werd een kweektent met in totaal zeventien hennepplanten aangetroffen. De bewoner van de woning is als verdachte van het bezitten van de kwekerij op het politiebureau verhoord. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. Alle goederen die met hennepkweek te maken hadden zijn vernietigd.