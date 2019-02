Verwarde man aangetroffen in weiland

Omdat er nog maar heel weinig informatie bij de politie bekend is, en wij wel graag meer informatie willen hebben, worden eventuele getuigen verzocht zich te melden bij de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u liever niet met de politie praat dan kunt u uw informatie ook doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn te berieken via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of via telefoonnummer 0800-7000.

Wat we willen weten is:

- wie heeft de grijze Ford C-max met Belgisch kenteken gezien in de ochtend van vrijdag 7 februari 2019 voor 08.15 uur?

- Wie kan de politie meer vertellen over de inzittenden van de auto?

- Wie heeft er iets gezien dat verband kan houden met deze melding?

Vermeld bij het contact graag registratienummer 2019-031085.

De auto waarbij de man is aangetroffen wordt weggesleept door een takelbedrijf ten behoeve van het forensisch onderzoek wat gepleegd gaat worden. Op de plaats waar de auto is aangetroffen wordt forensisch en technisch onderzoek gedaan door medewerkers van het team Forensische Opsporing.