Criminele jeugdgroep opgepakt

De politie kreeg de groep in beeld toen ze twee van hen met een scooter zagen lopen. Bij controle bleek dat de scooter van diefstal afkomstig was. De twee jongeren werden hierop aangehouden voor heling. Tijdens het onderzoek naar de diefstal kwamen meerdere stafbare feiten naar voren. Hierop werd gerechercheerd en breidde het onderzoek zich uit. Meerdere verdachten kwamen in beeld en werden aangehouden. Diverse woningen werden doorzocht en er werden verschillende spullen in beslag genomen, waaronder meerdere mobiele telefoons, bokbeugels en een vuurwapen.